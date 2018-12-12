Alaşehir'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarmaya bağlı trafik ekipleri tarafından ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde öğrencilere yönelik başlattığı trafik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, Alaşehir Kemaliye İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelen ekipler, video eşliğinde servis araçlarına inip binme, yaya ve yolcuların uyması gereken kurallar konusunda geniş bilgiler verdi. Seminerin sonunda öğrenciler trafik konusunda merak ettikleri soruları jandarma personeline sorma imkanı buldu. Okullarda trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirten Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe genelinde servis sürücülerini de denetlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.