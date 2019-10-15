Alaşehir'de kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin bir büfeye yaptığı baskında kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir büfede sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün gece saatlerinde büfeye operasyon düzenleyen ekipler, merdiven altı tabir edilen, pet su şişelerine yapılmış 15 şişe el yapımı votka, 21 şişe bandrolsüz viski, 1 kilo 30 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahibi F.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.E.'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.