Alaşehir'de kadın çöpçüler işbaşında

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ilk icraatı olan kadın çöpçüler işbaşı yaptı. Sokaklardaki temizlik işlerini yapacak kadın çöpçüler sayesinde Alaşehir sokaklarına kadın eli değecek.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu seçilmesinin ardından kadın istihdamına öncelik verdi. Hayatın her alanında kadın istihdamına öncelik vereceklerini belirten Başkan Öküzcüoğlu, Alaşehir'de ilk kez kadın çöpçüleri göreve aldı. İlk etapta 2 çocuk annesi Nurcan Aydın, 1 çocuk annesi Filiz Abi ve 2 çocuk annesi Gülşen Ay olmak üzere 3 kadın temizlik personelinin göreve başladığı Alaşehir'de, Sevgi Yolu ve çarşı içindeki caddelere kadın eli değecek. Kadın çöpçüleri ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda erkekler ile omuz omuza mücadele vermesini istediklerini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Biz artık kadınlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamda erkeği ile omuz omuza mücadele vermesini istiyoruz. Bu anlamda da önce temizlik işlerinden başladık. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşecek inşallah. Her yer çiçek açacak. Eşitlik her zaman güzel. Atamız da öyle söylemiş. Alaşehir'de bir ilki yaşıyoruz. Biz sizlerden memnunuz, Sevgi Yolu'nu görüyoruz. Pırıl pırıl yapıyorsunuz. Şimdi üç kişi başladılar. Ama arkadaşların sayısı gün gün artacak" dedi.

Farklı iş dalları sayesinde kadınlara gelir kapısı açılacağını belirten Öküzcüoğlu, "Kadınlarımızın her zaman arkasında olacağız. Bundan sonra da yapacağımız ilk iş kadın kooperatiflerimizi kuracağız. Bunun için gezilerimizi yaptık. Bu alanda örnek belediyelerimiz var. Kadın kooperatiflerimizle ilgili her evin bir atölye olmasını sağlayacağız ve hanım eli tezgahları açacağız. Evlerde ürettiğiniz ürünlerde artık ticari değerini bulacak. Herkes evine gelir kapısı açmış olacak" diye konuştu.

Alaşehir'de bir ilk yaşandığını söyleyen temizlik işçisi Filiz Abi, kendilerinin bir ilki başlatmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.