Alaşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” dolayısıyla düzenlenen toplantıda Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) başta olmak üzere kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi için yapılması gerekenler ile ilgili sunum yapıldı. Ayrıca toplantıda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve mücadelesine yönelik devlet tarafından sunulan imkanlardan da bahsedildi.

Toplantının ardından KADES uygulamasının tanıtılması amacıyla da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince Sevgi Yolu girişinde vatandaşlara dağıtım noktası oluşturuldu. Afiş ve broşür dağıtımında vatandaşlara şiddet mağduru veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların akıllı cep telefonlarına yükledikleri KADES uygulamasıyla tek tuşla polise ulaşabileceği, bu sayede adres ve isim bildirmek zorunda kalmayacakları aktarıldı. Vatandaşlara gerçek mağdurların yararlanabilmesi için asılsız ihbarda bulunulmaması konusunda da uyarıda bulunuldu.

Toplantı sonrası Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ilçe protokolü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan KADES bilgilendirme ve afiş dağıtım noktasını ziyaret ederek görevli personelden bilgi aldı.