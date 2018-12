Alaşehir'de kanser taraması

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 40 yaş üzeri vatandaşlara yönelik başlatılan kanser taramaları Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yapılıyor. Vatandaşlara sağlık taramasında meme, kolon, rahim kanseri araştırmalarının yanı sıra check-up yapılıyor. Rahim kanseri için smear alınıp, tahlili yapılırken, meme kanseri için film, kolon kanseri için Gaita alınıp tahlil yapıldığı ve isteyen herkese de check-up yapıldığı bildirildi.

Yapılan sağlık taramaları hakkında bilgi veren Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyada bize başvuran her vatandaşın istemesi halinde tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçirerek, check-up yapıyoruz. Meme kanseri taramasında Alaşehir Devlet Hastanesi ile protokol imzaladık. Protokole göre her gün 20 hasta ücretsiz olarak film çektirebiliyor. Eskiden bu filmler için randevu veriliyordu. Kolon kanseri taramasında hastadan Gaita (dışkı) gizli kan tahlil yapıyoruz. Rahim ağzı kanseri için rahim ağzından smear alınarak, tahlil yapıyoruz. Taramalarda kanser vakasına rastlarsak, o kişinin yakınlarını da kontrole alıyoruz. Çünkü kanser vakası rastlanan hastaların yakınları da genetik olarak risk grubu içerisinde yer alıyor. 30 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız mutlaka devletin sağladığı bu imkanlardan yararlanmalıdır. Erken teşhis her zaman hastalığa karşı mücadelede başarı sağlamaktadır. Erken teşhis konulan hasta çok kısa bir sürede sağlığına kavuşarak, normal yaşamına dönebilir. Genel sağlık taramasından geçmek ve erken teşhis vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamalarını sağlayacak, hayat kaliteleri ve standardı artacaktır. Dolayısıyla devletimize, ailelere sağlık çalışanlarına daha az iş düşecektir. 30 yaş üzer her vatandaşımızın mutlaka aile hekiminden sağlık taraması yaptırmasını istemesini öneriyoruz. Her hastalıkta erken teşhis ve tedavi çok önemlidir." dedi.