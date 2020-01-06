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Alaşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı 10 santimetre kalınlığa ulaştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı 10 santimetre kalınlığa ulaştı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıksız olarak devam ederken, Kırsal dağ mahalleri olan Bahadır, Bahçeli, Çarıkbozdağ, Kozluca, Azıtepe, Horzumalayaka, Dağhacıyusuf gibi yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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