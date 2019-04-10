Alaşehir'de kardeş okul için kermes

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sekine Evren Teknik Meslek Lisesi kardeş okul olarak seçtikleri Dağhacıyusuf İlkokulu için kermes düzenledi.

Alaşehir Sekine Evren Teknik Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dağhacıyusuf İlkokulu kardeş okul olarak seçildi. Proje kapsamında kardeş okul ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenlendi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler evlerinde hazırlayıp geldikleri, kek, pasta, sarma, gözleme, börek, tatlı, tavuklu pilav gibi yiyecekler hazırlandı. Hazırlanan yiyecekler Sevgi Yolu üzerinde stant kurularak öğrenciler tarafından satıldı.

Kermes hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nurten Kocakabak, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kardeş okul çalışması sonucu kırsal mahalle olan Dağhacıyusuf Mahallesi İlkokulunu kardeş okul olarak seçtik. Bu kapsamda kardeş okulumuzun ve ihtiyaç sahibi öğrencilermizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta kermes düzenledik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz evlerinde hazırlamış oldukları kek, pasta, börek, tatlı, sarma, gözleme gibi yiyecekler hazırlandı. Hazırlanan yiyecekleri Sevgi Yolu üzerinde kurulan stantta sattık. Elde ettiğimiz gelirin tamamını kardeş okulumuzun ve öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacağız" dedi.