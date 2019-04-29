Alaşehir'de "Kardeş Okul" Projesine kaymakam Uçgun'dan destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Kardeş okul projesi kapsamında yapmış olduğu çalışmalara destek veren Kaymakam Abdullah Uçgun, okul öğretmenleri ve öğrencilerinin topladığı yardım malzemelerinin teslim törenine katıldı.

Alaşehir Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce ”Kardeş Okul" Projesi kapsamında Dağhacıyusuf İlkokulu ve Ortaokulu kardeş okula olarak belirlendi. Alaşehir Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafında kardeş okulun giderlerinin karşılanması için İlçe Merkezinde Gıda Kermesi düzenlendi. Kermesin ardından Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Gürer, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık ve esnaf Ali Bakmış'ın destekleriyle okulun dış cephesi boyandı. Okul aile birliği ve öğrencilerin çalışmaları sonucunda kardeş okula zeka oyun setleri, spor malzemeleri, ayakkabı, okul çantası, giysi, kırtasiye malzemeleri, 2 bin 500 adet hikaye ve roman kitabı törenle okul müdürlüğüne teslim edildi.

Kardeş Okulu ziyaret eden Kaymakam Uçgun, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuttu.

Yardım malzemelerinin teslim törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kıymık, Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Gürer, ilçe esnafı Ali Bakmış, Okul Müdiresi Nurten Kocakabak, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.