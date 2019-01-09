Alaşehir'de karla mücadele devam ediyor

Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler son günlerde meydana gelen kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kapanması muhtemel yollara belediye iş makineleriyle anında müdahale edilirken, tuzlama çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Özellikle kar yağışının etkili olduğu yüksek bölgelerde ve kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştirerek, olumsuz koşulların oluşmaması için önlemlerimizi alıyoruz. Amacımız olumsuz kış şartlarının hizmetlerimizi aksatmasına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine engel olmaktır. Bunun için de ekiplerimiz 24 saat hizmet esasına göre teyakkuz halinde.” dedi.