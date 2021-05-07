Alaşehir'de Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşların tıraşını yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Derneği gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek hem evlerinde bayram temizliği hem de bayram tıraşları yapıldı. Öte yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Ramazan Bayramı öncesi yardım paketleri de dağıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Derneği gönüllüleri tarafından "Şenlendirme Projesi" hayata geçirildi. Hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Kızılay Derneği gönüllüleri evlerde bayram temziliği yaparken, vatandaşların bayram tıraşlarını da ihmal etmedi. Ayrıca Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelere yardım paketleri de dağıtıldı.

Özellikle yaşlıları ziyaret ettiklerini belirten Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Yaşlılarımızı ziyaret ederek, traşlarını yaptırıyoruz. Evlerini ziyarete giderek evlerinin temizliği, düzenlenmesini gönüllülerimiz yapıyorlar. Ayrıca ailelere ikramda bulunmaları için içinde misafir şekeri, kolonya, dezenfektan malzemelerimizi taktim ediyoruz. Böylece yaşlılarımızın hem gönüllerini almış oluyoruz, hem de ziyaret ederek, traşlarını yapmış oluyoruz. Çalışmalarımız Ramazan Bayramı'na kadar sürecek" dedi.