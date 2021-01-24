Alaşehir'de Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemesi dağıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Alaşehir Kızılay Derneği tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri tarafından dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Kızılay Genel Merkezimiz tarafından gönderilen yardım malzemeleri mahalle muhtarlarımız tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere mahalle muhtarları ve gönüllü çalışanlarımızla birlikte dağıttık. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.