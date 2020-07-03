Alaşehir'de Kızılay'dan yardım kolisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kızılay Derneği tarafından 65 yaş üstü 30 vatandaşa gıda kolisi dağıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Kızılay Derneği tarafından belirlenen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 30 vatandaşa yardım kolisi dağıtıldı. İçinde gıda bulunan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay ve dernek üyeleri tarafından teslim edildi. Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtı0lıyor. Alaşehir'de de 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi yardımı yaptık. Paketlerde kuru yiyecekler, yağ, şeker, çay gibi gıda maddeleri bulunuyor. Kızılay Derneği olarak yardımlarımız devam edecek" dedi.