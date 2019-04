Alaşehir'de Kütüphane Haftası kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Halk Kütüphanesi ve Alaşehir Ortaokulunun ortaklaşa hazırladıkları Kütüphane Haftası kutlamaları yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kütüphane Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Alaşehir Halk Kütüphanesi ve Alaşehir Ortaokulu tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında protokol ve öğrenciler Alaşehir Halk Kütüphanesi bahçesinde kitap okundu. Kitap okuma etkinliğinin ardından Kütüphane haftası ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende konuşan Alaşehir Kütüphane Müdürü Mürşide Ayten, bu yıl Kütüphaneler Haftası temasının “Sürdürülebilir kalkınmada kütüphanelerin rolü” olarak belirlendiğini söyledi. Alaşehir Halk Kütüphanesi verilerini paylaşan Ayten, "İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüzden, 2018 yılı içerisinde 15 .640 kitap ödünç verilmiş olup. Kütüphanemizden 35 bin 914 kişi yaralanmıştır.

Kaymakamlığımızın ve milli eğitim müdürlüğümüzün yürüttüğü değerli öğretmenlerimizin de gönül verdiği pek ala okuyoruz projesi ile kütüphane kullanım oranında ciddi oranda artış gerçekleşmiştir" dedi.

Herkesin kitap okuduğu bir ideali gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Eğitim öğretim yılı başında “Pek Ala Okuyoruz" projesi başlattık. Proje kapsamında 20.30-21.00 saatleri arasında telefonlar, televizyonlar kapatılıyor tüm aile kitap okuyor. Türkiye'de maalesef okuma konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Devletin yapacaklarının yanında bireysel olarak üzerimize düşen görevler var. Onlardan bir tanesi okumaktır. Okumayan insanın dünyayı bilebilmesi tanıyabilmesi, geleceğine yön verebilmesi mümkün değildir. Bugün maalesef insanların okumaya ayırdığı süre 1 dakikadır. Okuma oranı binde 1, her bin kişiden birisi okuyor. Maalesef insanlar arası ihtiyaç sıralaması yapıldığında kitabı ihtiyaç olarak görenlerin sıralamasında 235. sıradayız. Dünyada okuma sıralamasında 86. sıradayız. Alaşehir olarak her öğrencimizin, her vatandaşımızın kütüphaneye üye olmasını sağlamayı hedefliyoruz"

Kesin olmayan sonuçlara göre Alaşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu ise "İnşallah bende yeni başkan olarak Alaşehir'e küçük küçük hikayeler yazacağım. Ben bu gün Kütüphaneden 'Muhteşem Süleyman Liderlik Sırları'nı seçtim. İnşallah başkanlığımız Alaşehir'e hayırlı olur. Kitap okuma etkinliklerinin sürekli devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız aydın, çağdaş,Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler olsun istiyoruz" dedi.

Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kesin olmayan sonuçlara göre Alaşehir Belediye başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Halk Kütüphanesi Müdürü Mürşide Ayten, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.