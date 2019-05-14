Alaşehir'de matematik yarışması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahmet Altan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen matematik yarışmasında öğrenciler bilgileriyle yarıştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahmet Altan Anadolu Lisesi'nin inşasını yapan Ahmet Altan'ın eşi Nermin Altan öncülüğünde matematik yarışması düzenlendi. Okullar arası düzenlenen yarışmada öğrenciler matematikte olan bilgilerini sergiledi. 6 okulun finale kaldığı yarışmada 15 sorunun tamamına doğru cevap veren Beren Efe Bozdemir, Enes Akbulut, Gökçe Gonca ve Nisa Gökçe Toy'dan oluşan Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu takımı 800 TL ödül kazandı. Alaşehir Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu 120'şer puanla ikici olarak 600‘er TL, Hacı Kelepirci Ortaokulu 100 puanla üçüncü olarak 400 TL kazandı.

Ahmet Altan Anadolu Lisesi binasının yapımını üstlenen iş insanı Ahmet Altan'ın eşi Nermin Altan yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yarışmanın kaybedeni olmadığını söyleyen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Kıyasıya bir yarışma oldu. 90 Puan alan Fatih Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu ortalamanın çok üzerinde puan aldılar. Hepsini tebrik ediyorum. Yarışmayı hak ederek kazandılar. Ben hepinize 1 Haziran'da yapılacak olan liselere geçiş sınavında başarılar diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. İnşallah başarılarının ödülünü alacaklar. Bu performanslarına bakarsak başaracaklarından eminiz. Ben Altan ailesine eğitime katkılarından dolayı ve bundan sonra daha da katkı sağlayacakları düşüncesiyle teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İş insanı Ahmet Altan'ın eşi Nermin Altan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.