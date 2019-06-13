Alaşehir'de milli mücadelenin 100. yılına özel konser

yılı dolayısıyla Alaşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde verdiği konserle izleyenleri coşturdu. 350 kişilik salonda merdivenler de dolarken birçok vatandaş dışarıda kaldı.

Konsere, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye başkan yardımcısı Muammer İbişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik öğretmeni Çetin Burak Mercan yönetimindeki THM Korosu Türkiye'nin değişik yörelerine ait 20 eseri seslendirdi.

Koroya zaman zaman izleyenlerle birlikte eşlik eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Ülkemizin her yöresi güzeldir. Bu gün ülkemizin tüm yörelerine ait eserler seslendirildi. Bizler adeta Türkiye turuna çıktık. Ülkemizde müzik kültürü yaşanan ve bölgeyle özdeşleşmiş, efsaneleştirilmiş olayların sözlerle türkülerle ve halk oyunlarıyla yaşatılmaktadır. Müzik insanların ortak noktasıdır. Kaynaşma, tanışma ortamlarıdır. Halk Eğitimi Merkezimiz tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da güzel bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu yıl Cumhuriyetimizin kurulması için ilk adımın atıldığı yılın 100. yıl dönümüdür. Bu nedenle konserimizin adı da Milli Mücadele'nin 100. Yılı Konseri olmuştur. Başta Müzik Öğretmenimiz Çetin Burak Mercan olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Güneş, Halk Eğitim Müdürümüz Süleyman Ölmez, koro çalışanları ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

THM Korosunu izlemeye gelen vatandaşlar salonda yer bulamadı. Sandalyeleri aralara ve salon dışına koyarak konseri izleyen vatandaşların yanı sıra bir çok vatandaş da yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı.