İhlas Haber Ajansı

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Alaşehir'de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında İ.P. (63) yönetimindeki 45 Z 8876 plakalı sepetli motosiklet, Badınca Mahallesi'nde önünde seyreden M.Y. (55) idaresindeki 45 KA 1968 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü İ.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.P, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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