Alaşehir'de muhtarlar ve imamlarla aşı toplantısı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun başkanlığında muhtarlar ve imamlarla yapılan aşı toplantısında vatandaşların aşı olma konusunda yardımcı olunmasını konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kaymakam Abdullah Uçgun, Müftü Necati kara ile birlikte muhtarlar ve imamlara yönelik aşı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda vatandaşlarla birebir temaslarda bulunan muhtarlara ve imamlara vatandaşların aşı olmaları konusunda yardımcı olmaları istendi. Toplantıda konuşan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, "Aşı olmadan bu salgından kurtulmanın yolu yok. Aşının olumsuz etkileriyle ilgili çıkarılan komplo teorileri tamamen asılsız. Biz çocuklarımıza bir çok aşı yapıyoruz. Her aşının uygulanması dönemlerinde bu tür komplo teorileri ortaya atılmıştır. Bunlara inanmayın. Tek kurtuluşumuz aşı olmak. Bunun yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız. Hastalığa yakalananların yüzde 88‘i ya hiç aşı olmamışlar, ya aşılarını tamamlamışlar" dedi.

Yoğun bakımda yatanların yüzde 88'i aşı olmayanların oluşturduğunu belirten Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem, "Hastanede yoğun bakımda yatanların yüzde 88‘i aşı olmayanlar. Alaşehir'de hepimizin bir yakını tanıdığı bu hastalığa yakalanmıştır, vefat etmiştir. Vefat edenler ne yazık ki aşısız. Aşıdan korkulacak hiçbir şey yok. Aşı olmamak daha korkutucu. Aşı olmayan insanlar şansı da yaver gitmezse bu hastalıktan vefat edecek. Bu salgından kurtulmanın başka çaresi yok, tek çaremiz aşı olmak" diye konuştu.

Muhtarların ve imamların vatandaşlarla iç içe bulunduğuna dikkat çeken Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Sizler her zaman vatandaş ile iç içesiniz. Vatandaşlarla daha kolay diyalog kurabiliyorsunuz. Devletin temsilcileri olarak, sizlerden isteğimiz aşı konusunun daha iyi anlatılması. Komplo teorilerinin gerçeği yansıtmadığını anlatmak. Bir buçuk yıldır sevdiğimiz yakınlarımızı bu hastalığa kurban verdik. Bundan sonra da verip vermemekte bize bağlı. Aşılarımızı olursak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarsak bizim için sıkıntı olmayacaktır. Sizlerin aşılarınızı olarak örnek olduğunuzu düşünüyorum. Sizler sağlık müdürlüğü ile irtibatta olun ve aşıyı vatandaşın ayağına biz götürelim" dedi.