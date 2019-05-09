Alaşehir'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde trafik uygulama alanında yapılan eğitime Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Emniyet Müdürü Mustafa Zorpozan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Kacar, Alaşehir Beşeylül İlkokulu'ndan 50 öğrenci, Alaşehir Belediyesi Zabıta Trafik ekipleri ve trafik polisleri katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun öğrencilere Trafik Haftası hakkında bilgiler verdikten sonra uygulamaya geçildi. Kaymakam Uçgun, uygulama ekibinde en önde bulunan öğrenciye, "Trafik ışıklarında yeşil yandığında yayalar geçiyor, araçlara geçiş yandığında araçlar geçiyor. Bulunduğunuz yerde trafik lambası yok, yaya geçidi varsa, orada bütün motorlu taşıt sürücüleri yayayı gördüğü anda duruyorlar. Önce yayaya yol veriyorlar. Ondan sonra onlar geçiyorlar. Emniyet kemerimizi bağlıyoruz." dedi.

Trafik uygulama parkında öğrencilere trafik kuralları uygulamalı eğitimle anlatıldı. Kaymakam Abdullah Uçgun ve öğrenciler yaya geçidinde geçerek, sürücülerin durmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğrenirken, bir sürücü yayalara yol vermeden geçmeye çalışınca trafik polisi sürücüyü durdurdu. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 235 TL ceza yazdı. Kaymakam Uçgun ceza yiyen öğrenciye, "Hatalı olan sürücüye sen hatalı olduğun için trafik polisi sana ceza yazmak zorunda kaldı. Trafik kurallarına uymak zorundayız." dedi.

Kaymakam Abdullah Uçgun, "Eğitimde en iyi öğrenme uygulamalı eğitimdir. Burada uygulamayı katılan öğrencilerimiz bu uygulamayı asla unutmayacaklardır. Böylece en iyi öğrenmiş olacaklardır. Bu tür uygulamalı eğitimlere diğer alanlarda da devam edeceğiz." diye konuştu.