Alaşehir'de 'Okul Dışarıda Günü' etkinliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında öğrenciler açık havada oyun oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Okul Dışarıda Günü" kapsamında Alaşehir Gülçiçek Hatun Anaokulunda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte okulun dışında açık havada oyunlar oynayan minik öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlik hakkında bilgi veren Alaşehir Gülçiçek Anaokulu Öğretmeni Ayşegül Ölmez, "Açık havada öğrenim çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır. Okul Dışında işlenen derslerde Çocukların davranışları gelişiyor, tüm sınıf öğrenmek için heyecanlanıyor ve müfredat tarafından engellendiği düşünülen bireyler genellikle açık hava ortamında başarılı oluyor. Yetişkinler çocukluklarının en mutlu anlarına geri döndüklerinde genellikle dışarıda oynamanın sevincini hatırlıyorlar" dedi.