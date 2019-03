Alaşehir'de orman mahallelerine yangın söndürme tankeri

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman arazisine sahip 5 mahalleye yangın söndürme tankeri dağıtıldı.

Alaşehir'de orman arazisine sahip mahallelerde, yangın ve diğer afetlerde ulaşım süresini en kısa süreye indirerek, olası can ve mal kaybını asgari düzeye indirmek amacıyla, 5 mahalleye yangın söndürme tankeri desteğinde bulunuldu. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 adet tankerin yanı sıra, mahalle sakinlerine 3 bin adet kestane fidanı da ücretsiz olarak dağıtıldı. Alaşehir Orman Yangın Söndürme Tesislerinde düzenlenen dağıtım törenine; Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, Alaşehir Orman İşletme Şefi Yakup Ulu, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Orman yangınlarında ilk müdahale çok önemlidir. Orman yangın ekipleri olay yerine varana kadar yangına ilk müdahale bu tankerlerle yapılacak. Her türlü doğal afette zaman çok önemlidir. Afete ilk müdahale, o afetin felakete dönüşmesini önleyebilir. Ayrıca orman yangınının yanı sıra mahallede, konutlarda veya değişik alanlarda çıkabilecek her türlü yangına mahalle sakinleri bu tankerlerle ilk müdahaleyi yapabileceklerdir. 2,5 ton su kapasitesi olan tankerlerde 25 metre hortum bulunuyor. Hortumların uçlarında bulunan tabanca ile tazyikli su basılabiliyor" dedi.

Konuşma ve bilgilendirmenin ardından ormana komşu mahalleler olan Azıtepe, Bahçeli, Horzum Alayaka, Horzum Keserler ve Kurudere mahalle muhtarlarına birer adet tanker teslim edildi. Aynı mahallede ikamet eden mahalle sakinlerine de 3 bin adet ücretsiz kestane fidanı dağıtıldı.