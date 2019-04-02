Alaşehir'de otizme dikkat çekmek için yürüdüler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Alaşehir Sekine Evrek Kız Meslek Lisesi tarafından organize edilen etkilikte öğrencilere Özel Eğitim Uzmanı Yunus Emre Durukan ve Psikolojik Danışmanlık Rehber Öğretmeni Ayşegül Bircan tarafından Otizm ve tedavi yönleri anlatıldı. Ardından yaklaşık 500 öğrenci Sevgi Yolu üzerinden sloganlar eşliğinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Öğrenciler otizme dikkat çekmek için ellerini boyayarak levhaya baskı yaptı. Etkinlikte ellerini boyayıp levhaya basan ve imzasını atan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Sekine Evren Meslek Lisesi tarafından bir etkinlik hazırlandı. Etkinlikte Otizmin bir hastalık olmadığı, erken teşhisle tedavi edilebileceği ve korkulacak bir rahatsızlık olmadığı velilere bilgilendirildi. En önemlisi zamanında teşhis edilememesi. Vatandaşlarımız bu rahatsızlığın erken teşhis ile tedavi edilebildiğini mutlaka bilmelidirler" dedi.

Etkinliğe Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, veliler ve öğrenciler katıldılar.