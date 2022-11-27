İhlas Haber Ajansı

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Alaşehir'de plastik kasa fabrikasında yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde plastik kasa imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde plastik kasa imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alaşehir'e bağlı Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Henüz faaliyette olmayan fabrikada hammaddelerin yer aldığı bölümde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Dumanların yükseldiği fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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