Alaşehir'de sentetik uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 335 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; 335 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili B.Y. (19) ve A.Y. (22) isimli şahıslar hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.