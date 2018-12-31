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Alaşehir'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Delemenler Mahallesi Ortahan Mevki’inde devam eden sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Delemenler Mahallesi Ortahan Mevki'inde devam eden sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmet seferberliği kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ulaşımda kaliteyi ve konforu artırmak için ilçe merkezi ve mahallelerde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Delemenler Mahallesi Ortahan Mevkiinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, personele kolaylıklar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmalarda 87 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Uçak, "Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir kentte yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı gece ve gündüz mesai gözetmeden aralıksız devam ettiriyoruz. Çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz hiç bir zaman bahane üretmedik ne söz verdiysek yaptık ve yapacağız. Hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor ve devam edecek. Türkiye'nin neresinde hizmet durursa dursun Alaşehir'de hizmet durmayacak.” dedi.


Çalışma alanlarında yaşayan mahalle sakinleri çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Uçak ve ekibine teşekkür etti.

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