Alaşehir'de "Sıfır Atık" sergisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Sıfır Atık" sergisi ziyaretçilere açıldı.

Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu öğrencileri tarafından "Sıfır Atık" sergisi açıldı. Açılışını Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu Müdürü Ali Uysal'ın yaptığı sergide öğrenciler tarafından atık maddelerden yapılmış eserler yer aldı. Serginin bir hafta açık kalacağını söyleyen Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında okulda artık maddelerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar başlattı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonunda gerçekleştirilen eserler sergilendi. Sergide Alaşehir teması ön plana çıkarılarak, özellikle Alaşehir'in doğal maden suyu Sarıkız'ında tanıtımı amacıyla maden suyu şişesi kapaklarından Türkiye Haritası, rüzgar zilleri gibi değişik eserler yapıldı. Sergide atık deterjan kutuları, plastik su şişelerinden kuş yuvaları, plastik su bardakları, eski dvd'ler, kırık yumurta kabukları, cam şişeler, atık mukavva kutulardan gitar, kumbara, kalemlik, atık malzemelerden bez torbalar yapılarak atık maddeleri değerlendiren eserler yapıldı" diye konuştu.

Serginin açılışını yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Sıfır Atık Projesindeki temel amaç, atığı en aza indirerek, çevremizi korumaktır. Her şeyiyle farklı orijinal bir sergi olmuş. Sergimizin girişinde bizleri Alaşehirimizin markası olan Sarıkız Sodası'nın kapaklarından yapılmış, bir Türkiye Harita'sı karşılıyor. Bu orijinal çalışmadan dolayı emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sarıkız demek Alaşehir demektir. Sarıkız Sodası, Alaşehir ile özdeşleşmiş bir markadır. Sarıkız Sodası, Sultaniye Üzüm gibi Alaşehir'in marka değerlerindendir. Sergide atıklar değerlendirilirken, Alaşehir'e özgü özel ürünler ön plana çıkarılmaya çalışılmış. Çalışmada başta Teknoloji Tasarım Öğretmenimiz Emine Dalkılınç olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Alaşehir protokolü şişe kapaklarından yarım karpuz diliminin yapıldığı "Sıfır Atık Hatırası" ile fotoğraf çekildi.