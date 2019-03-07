Alaşehir'de Şıktaşlı sevgisi meydanlara taştı

Kemaliye Mahallesinde miting havasında düzenlenen aday tanıtımında konuşan Şıktaşlı, “Biz yönetimdeki çarpık anlayışı değiştirmek için yola çıktık." dedi.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim ziyaretlerine Alaşehir ilçesinde devam etti. Büyükşehir adayı Şıktaşlı, Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte ilk olarak CHP ve İYİ Parti İlçe Teşkilatlarına ziyaretlerde bulunarak partililer ile bir araya geldi. Ziyaretlere CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz da katıldı.

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı daha sonra Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Öküzcüoğlu ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe esnafı ile tek tek tokalaşan Şıktaşlı, projeleri hakkında kısa bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren esnaf ziyaretinin ardından Şıktaşlı, ilçenin kırsal mahallerinden biri olar Kavaklıdere mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kemaliye'de miting havasında aday tanıtımı

Şıktaşlı, esnaf ziyaretlerinin ardından Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesinde gece düzenlenen aday tanıtım törenine katıldı. Şıktaşlı ve Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı Öküzcüoğlu ilçe girişinde mahalle sakinleri tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı.

Mahalle meydanında miting havasında düzenlenen aday tanıtım töreninde kurulan platforma çıkan Şıktaşlı için vatandaşlar ‘Manisa'nın Başkanı Orkun Şıktaşlı' sloganları attı. Sloganlar eşliğinde Alaşehirli vatandaşlara seslenen Şıktaşlı, projeleri hakkında bilgiler verdi.

"Öküzcüoğlu'nun başkanlığını şimdiden kutluyorum"

Kemaliye Mahallesinde halkın yoğun katılımından dolayı memnuniyetini dile getiren Şıktaşlı, “Uzun zamandır seçim çalışmaları çevresinde ilçelerimizi ve mahallelerimizi geziyorum. Böyle bir coşkuyu yıllar öncesinden seçim çalışmalarında yaptığımdan hatırlıyorum. Kemaliye'de ve Alaşehir'de baharın erken geldiğini gördük. 31 Mart akşamı Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu'nun başkanlığını şimdiden kutluyorum." dedi.

“Yeter ki birileri bize gölge olmasın"

Millet İttifakı Büyükşehir adayı Şıktaşlı, Manisa'ya üretim ekonomisine dayalı belediyecilik anlayışını getirmek ve uygulamak için yola çıktıklarını dile getirerek, “Ülkemizin ekonomik durumu ortada. Biz belediyecilik anlayışımızı betona yapıyoruz. Bizim yapmamız gereken tek şey var. Üretim ekonomisine geçmek. Manisa'nın verimli toprakları içinde barındıran en önemli illerimizden bir tanesi. Ancak, topraklarımızdan verim almak anlamında sıkıtı yaşıyoruz. Ürettiğimizi pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Bu soruna Tarım A.Ş. projemiz ile çözüm bulacağız. Üreticimizi bu sıkıntıdan böyle kurtaracağız. Ürünlerini tüccara vermek zorunda kalmayacak. Tarım A.Ş.'miz ile üreticimizin ürününü en iyi fiyata satın alacağız. Manisa kendi kendine yetebilecek özellikle bir kentimiz. Biz Manisa'nın bu özelliğini canlandırmak için bu yoldayız. Yeter ki birileri bize gölge olmasın. 5 yıldır büyükşehir belediyesi tarımla ilgili bir şey yapmadı. Ne yaptı milyonlarca harcayarak betona yatırım yaptı. Gereksiz yatırımlarda bulundu. Biz Manisa için önümüzdeki 5 yıl gereksiz yatırımlara harcama yapmayacağız." diye konuştu.

Manisa'ya vatandaşın, esnafın, çiftinin içinde olacağı bir yönetim anlayışı modeli getireceklerini ifade eden Şıktaşlı, “Yönetim anlayışları çarpık. Biz yönetimdeki çarpık anlayışı değiştirmek için yola çıktık. Bencillikle Manisa'nın hayatını mahvetmeyeceğiz. Bizim anlayışımız katılımcı bir anlayış. Herkesin görüşünü alacağımız bir yönetim anlayışını Manisalılarla buluşturacağız." dedi.

Şıktaşlı konuşmasının ardından tanıtım törenine katılan vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kemaliye Mahallesinde düzenlenen miting havasındaki aday tanıtım töreni Millet İttifakı adayları Şıktaşlı, Öküzcüoğlu ile belediye meclis üyesi adaylarının sahnede birlik ve beraberlik pozu vermesiyle son buldu.