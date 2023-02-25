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Alaşehir'de su tankı patladı: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait süt mandırasında basınçlı su tankının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait süt mandırasında basınçlı su tankının patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.



Olay, saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Alaşehir-Salihli karayolu üzerinde bulunan mandırada meydana geldi. Mandırada teknik eleman olarak çalışan Halil Can Tiril (21), saat 19.30 sıralarında basınçlı su tanklarının bulunduğu bölümde kontrol çalışmaları yaparken, plastik basınçlı su tankının patlaması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde ağır yaralanan Halil Can Tiril, 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm uğraşlara rağmen genç adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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