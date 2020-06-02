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Alaşehir'de sulama sezonu başladı

Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine su veren Avşar Barajı ve Buldan Barajı’ndan 2020 yılı sulama sezonu başladı.

Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerine su veren Avşar Barajı ve Buldan Barajı'ndan 2020 yılı sulama sezonu başladı.


Alaşehir ve Sarıgöl Ovalarında üzüm bağlarına su verilmeye başlandı. Avşar Barajı ve Buldan Barajından yaklaşık toplam 150 bin dekar alan sulanabilecek. Avşar Barajından 120 bin dekar sulama yapılabilecek. Buldan Barajından ise 30 bin dekar alan kapalı devre sulama yapılabiliyor.


Alaşehir Bağ Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı, "Üzüm bağlarında sulama sezonu bu yıl 1 Haziran itibariyle başladı. Üçte bir dolulukta Avşar Barajı ve yedide biri dolu olan Buldan Barajından yağış yetersizliğinden dolayı bu yıl ilk etapta bir kez su verebileceğiz. Hava şartlarına göre önümüzdeki günlerde tekrar bir değerlendirme yapacağız." dedi.


Bu yıl sulama ücretleri salma sulama da 2 sifon 35 TL, kapalı sistemde 0,25 TL/ m3 olarak belirlendi.

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