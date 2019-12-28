Alaşehir'de taksi durakları tek tip oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan taksi durakları hayata geçirilen proje ile tek tip olarak düzenlenerek, modern bir görünüme kavuştu.

Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ilçede bulunan 10 taksi durağı için hazırlanan kulübelerin montajı yapıldı. Yazın sıcaktan, kışın ise soğuğa karşı yalıtımlı olan durakların modern görüntüsü de taksici esnafını sevindirdi. Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, "İlçemizde hizmet veren 10 adet taksi durağı odamız tarafından yeni proje ile hazırlanarak, duraklara monte edildi. Duraklar saç, köpük ve plastik ve çelikten oluşan sandviç panel çelikten imal edildi. Duraklar kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak şekilde yapıldı. İlçemizde bulunan taksici arkadaşlarımız 24 saat aralıksız çalışıyorlar. Dolayısıyla iş dönüşü dinlenebilecekleri bir ortam gerekiyor. Biz de oda olarak taksicilik yapan arkadaşlarımızın dinlenebilecekleri huzurlu bir durak inşa ettik. Ayrıca duraklar tek tip olarak düzenlendiği için şehrimiz için de güzel bir görüntü oluşturdu. Alaşehir'de toplamda 15 adet taksi durağımız var, kalan 5 durağımız bazı prosedürler nedeniyle yapılamadı. Zaman içerisinde kalan 5 adet durağımız da yeni projeyle yapacağız" dedi.