Alaşehir'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden tarım alanlarında inceleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarım sezonunun başlamasıyla birlikte araziye inerek incelemelerde bulundu.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarım sezonunun başlaması dolayısıyla hububat tarla kontrolleri, zeytin budaması, bağlarda salkım güvesi için feromon tuzak Kontrolleri, akdeniz meyve sineği tuzak kontrolleri, zeytin güvesi tuzak kontrolleri gibi alanlarda çalışmalarına başladı. Yaklaşık 12 bin çiftçinin bulunduğu Alaşehir'de ekipler sağlıklı bir tarım sezonu geçirilmesi için çiftçilere bilgilendirmelerde bulundu.

Bölgede çoğunlukla yazlık ürünler yetiştiğini söyleyen Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, "Bölgemizde ürün sezonu başladı. En büyük gelir kaynağımız olan Sultaniye üzümde Türkiye'nin üzüm ambarı durumundayız. Teknik ekiplerimiz araziye inerek, başta üzüm olmak üzere, hububat, zeytin, kiraz, Trabzon hurması gibi ürünlerde sürekli incelemeler yapmaktadır. Zararlı ile mücadele gelmeden yapılmalıdır. Özellikle salkım güvesi, feromen tuzakları, Akdeniz sineği, zeytin güvesi zararlılarının oluşma dönemi. Ürünlere hastalık gelmeden, üreticilerimizin zararlı ile mücadele başlatmasını öneriyoruz. Hububat, bağlarda, zeytinde, kiraz gibi ürünlerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerin zararlılara karşı mücadele edilme uyarısı ve mücadele yollarını anlatıyoruz" dedi.