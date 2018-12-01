Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Menderes Tekin (52) idaresindeki 06 MMZ 66 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan Menderes Tekin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tekin'in cansız bedeni Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.