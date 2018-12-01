İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Menderes Tekin (52) idaresindeki 06 MMZ 66 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan Menderes Tekin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tekin'in cansız bedeni Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.