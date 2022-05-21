Alaşehir'de Trakya rüzgarı esti

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce organize edilen Türk Halk Müziği Korosunun Konserinde Tekirdağ Çorlu'dan gelen Halk oyunları ekibi ve Halk Müziği sanatçıları ilçede Trakya rüzgarı estirdi.

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından planlanan ve Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce oluşturulan 'Trakya'dan Ege'ye Ege'den Trakya'ya' Kültür etkileşimi projesinin 2. bölümü Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Fethi Sekin Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Programda Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu ve Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi izleyenleri coşturdu.

Türk Halk Müziği Korosu Konserine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve koro şefi Çetin Burak Mercan tarafından

Trakya'dan Ege'ye Ege'den Trakya'ya Kültür etkileşimi projesi Türk Halk Müziği Korosu Konserinde

14 Ege yöresi türküsü, 14 Trakya yöresi türküsü seslendirildi. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekipleri yöresel oyunlarını sergilediği program yaklaşık 3 saat sürdü. İzleyenler zaman zaman eserlere eşlik ederken konser uzun süre ayakta alkışlandı.