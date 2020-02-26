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Alaşehir'de Türk Sanat Müziği konseri

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde dinleyenlere müzik ziyafeti yaşatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde dinleyenlere müzik ziyafeti yaşatıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Kış Konseri" kapsamında Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. TRT İzmir Türk sanat müziği sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde sahne alan 30 kişilik koro, çeşitli makamlardaki yaklaşık 33 eseri seslendirdi. Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde verilen konserde Uşşak, hicaz, rast, nihavent eserler koro ve solo olarak 33 eser seslendirildi.


Konserin sonunda koro şefi Turgay Kızıltuğ'a çiçek takdim eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Kış Konserini' bizlere sunan, Türk Sanat Müziği Korosuna çok teşekkür ediyoruz. Amacımız her alanda olduğu gibi kültürel etkinliklerde de vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

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