İhlas Haber Ajansı

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Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve ÇMB yaya devriye ekiplerinin uyuşturucu satan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda O.E. (22), Ç.V. (34) ve H.G. (37) isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 38 adet 225 mg sentetik ecza hapı, 2 adet 225 mg sentetik ecza hapı, 83.27 gram metamfetamin ve 11.50 gram esrar ele geçirildi. Zanlılardan Ç.Ç. ve H.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, O.E. serbest bırakıldı.

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