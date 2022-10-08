İhlas Haber Ajansı

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Alaşehir'de uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçede takibe alınan araç içerisinde ve şahısların kaldıkları otelde yapılan aramalarda 96,51 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 9 bin 850 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden N.E. (32) ve C.Ö. (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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