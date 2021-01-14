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Alaşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 şahıs uyuşturucu maddelerle ele geçirilirken zanlılar gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 4 şahıs uyuşturucu maddelerle ele geçirilirken zanlılar gözaltına alındı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamalarda bu gece saat 02.00 sıralarında Ilıca Mahallesinde durdurulan bir otomobilde bulunan S.Ş. (21) şahıstan 2 fişek halinde 1,22 gram ve 0,80 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli S.Ş. uyuşturucu madde içmekten göz altına alındı. Bugün saat 00.30 sıralarında Sakarya Mahallesinde durdurulan otomobilde bulunan G.K. (25) isimli şahıstan, 5,80 gram ve 6 gram esrar maddesi, 0,52 gram bonzai maddesi, M.C. (28) isimli şahıstan 8 adet uyuşturucu hap, K.İ. (27)) İsimli şahıstan 6 adet 7,65 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Zanlılar göz altına alındı.

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