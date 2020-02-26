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Alaşehir'de üzüm üreticilerine bilgilendirme toplantısı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde kalite ve verimin arttırılması amacıyla Alaşehir Ticaret Borsası tarafından üreticilere eğitim toplantıları düzenlenecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde kalite ve verimin arttırılması amacıyla Alaşehir Ticaret Borsası tarafından üreticilere eğitim toplantıları düzenlenecek.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultani üzümde kalite ve verimi arttırmayı hedefleyen Alaşehir Ticaret Borsası, mahallelere giderek üreticilere eğitim toplantıları düzenleyecek. Borsa tarafından üreticilere yönelik üretim, zirai ilaç kullanımız, gübre kullanımı, sulama gibi temel konular hakkında bilgilendirme yapılacak. Öte yandan borsa tarafından “Kuru Üzüm Mü? Yaş Üzüm Mü?” projesi ve üreticilerden gelen talep doğrultusunda değişik konularda, mart ayı başından itibaren toplantılar düzenlenecek.


Verilecek eğitimler hakkında açıklama yapan Alaşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Soygür, “Borsamız teknik elemanlarıyla mart ayı başından itibaren toplantılara başlayacağız. Toplantılarda üreticilerimize teknik bilgiler, gübreleme, zirai ilaç kullanımı, gübre kullanımı, sulama gibi konular başta olmak üzere, üreticilerimizin talepleri doğrultusunda toplantılar düzenleyeceğiz. Ayrıca üreticilerimizin üzümünü yaş veya kur üretim yapması yönünde karar vererek, bu doğrultuda üretim yapması konuları anlatılacak” dedi.

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