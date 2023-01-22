Alaşehir'deki ev yangını korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı saat 01.00 sıralarında çıkan ev yangını korkuttu. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında evin boş olması olabilecek bir facianın da önüne geçmiş oldu.

Bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Alaşehir Seyh Sinan Mahallesi Haydar Ovacık Sokak'ta Hakkı Gözek'e ait iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Emniyet güçleri yangın sırasında çevrede güvenlik önlemlerini alırken evin boş olması olabilecek bir facianın da yaşanmasının da önüne geçmiş oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.