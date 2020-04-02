Alaşehir'deki pazar yerleri kapatıldı

Toplantıda her hafta salı ve cuma günleri Alaşehir'de kurulan semt pazarları ile haftanın diğer günleri, Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt, Kavaklıdere, Uluderbent, Kemaliye, Killik ve Piyadeler gibi büyük mahallelerde kurulan mahalle pazarlarının kapatıldığı açıklandı.

Dünya çapında salgın olan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşları salgına karşı koruma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, bu günden itibaren Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki mahalle ve semt pazarlarının kapatıldığı açıklandı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Alaşehir Kapalı Pazar yeri ve mahallelerde belediye tarafından gösterilen yerlerde pazarcı esnafının daimi sergi açarak her gün satış yapmalarının sağlanacağı bildirildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkileri görülen korana virüs salgınına karşı korunabilmek, vatandaşlarımızın salgından etkilenmemeleri için böyle bir uygulama yapmak zorunda kaldık. Temel amacımız önce vatandaşlarımızın sağlığını korumak, aynı zamanda salgının yayılmasını önlemek. Pazarların kapalı kaldığı sürece, kapalı pazar yerinde ve şehrin diğer mahallelerinde sergiler arası en az 15 metre mesafe korunarak kontrollü olarak manavların satış yapmalarına izin verilecek. Böylece alışverişi yedi güne yayarak kalabalık oluşmasını önlenmiş olacağız. Satış esnasında esnafların maske ve eldiven kullanmaları zorunlu olacak, vatandaşların sebze ve meyvelere dokunmamaları için gerekli tedbir alınacak." dedi.