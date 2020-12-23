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Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gözaltına alınan 2 uyuşturucu zanlısı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gözaltına alınan 2 uyuşturucu zanlısı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Müdürlüğü Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince dün gece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Esentepe Mahallesi'nde M.Ş. (27) isimli şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 192 adet extacy hap, 909 adet uyuşturucu hap, 8,40 gram esrar ele geçirildi. Yine aynı ekipler tarafından yapılan çalışmada Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilen aracı durdurulan H.İ.P. (26) isimli sürücünün aracında yapılan aramada bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Her iki zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar poliste yapılan sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Alaşehir polisinin yaptığı çalışma sonunda toplamda 2 bin 781 uyuşturucu hap vatandaşlarla buluşturulmadan yakalanarak, yüzlerce insan zehirlenmekten kurtarıldı.

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