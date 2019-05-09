Alaşehir'den Dubai'deki yarış atlarına eyer

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 43 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu, ürettiği el emeği eyerleri yarış atlarında kullanılmak üzere Dubai'ye ihraç etmeye başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 43 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu tarafından üretilen el emeği yarış atı eyerleri Türkiye sınırlarını aştı. Alaşehir Kurşunlu Han'da iki kişilik ekiple el emeği eyer üreten Kuzucuoğlu, bir iş adamının isteği üzerine Dubai'ye numune gönderdi. Gönderilen örnekleri beğenen iş adamı, Kuzucuoğlu'ndan ilk etapta 100 adet eyer siparişi verdi. Dubai'deki müşteri sayısını arttırmayı hedefleyen Kuzucuoğlu, yarış atları için başlık, dizgin, ahır çulu, blanket ve bandaj gibi ürünler de üretmeye başladı. Tanesini 120 dolardan satan Kuzucuoğlu, siparişlerin her geçen gün artmasını hedeflediklerini belirtti.

Dubai'ye açılma hikayesini anlatan Kuzucuoğlu, "Dubai'de işçi olarak çalışan bir arkadaşımın patronunun yarış atları varmış. Arkadaşım patronuna benim yarış atı eyeri üretebileceğimi anlatmış. Patronu da bizimle irtibata geçerek numune istedi. İki adet numune gönderdik. Numuneleri beğendi ve ilk etapta tanesi 3 kilo 500 gram ağırlığında olan 100 adet sipariş verdi. Eyerlerimiz yüzde yüz doğal dana derisinden yapılmaktadır. Hipodromlarda yarış atlarında kullanılır. Eyerlerimizde iskelet yoktur. Eyerlerimiz garantili ve el işçiliğidir. Şu anda Dubai ile çalışıyoruz. Geçen ayın başında iki tane numune gönderdik. Numunemiz beğenildi. Şu anda 100 tane siparişimiz var. Tanesini 120 dolardan satıyoruz. Eyerlerimizi aynı zamanda iç piyasaya da veriyoruz. Hipodromlarda yarış yapan atlar için de pazarımız var. Eyerlerimizi iç piyasada 70 dolara veriyoruz, ihracatta 120 dolara veriyoruz" diye konuştu.

Eyerlerin yanında başlık, dizgin, ahur çulu, planket, bandaj gibi ürünler de ürettiklerini belirten Kuzucuoğlu, eyerlerin İngiliz ve Arap atları için de uygun olduğunu söyledi. Emin Kuzucuoğlu, Dubai'den müşteri sayısını arttırarak ekonomiye daha çok katkı sağlamayı hedefliyor.