Alaşehir'e 160 milyonluk yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçeye eşit hizmet anlayışı noktasında, Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının bakım onarımından sondaj kuyularına, üstyapıdan dere temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmeti 160 milyonluk bir yatırım bedeli ile Alaşehir ilçesine kazandırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü yatırımlar ile ilçelerin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ tarafından 160 milyonluk bir yatırım yapılan Alaşehir ilçesinde altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli proje hayata geçirilerek Alaşehir'in çehresi değişti.

Alaşehir'e 490 kilometrelik altyapı çalışması yapıldı

Altyapı yatırımlarına büyük önem veren MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında Alaşehir'in Matarlı, Şahyar, Yeniköy, Belenyaka, Örnekköy ve Caberkamara mahallelerine 119 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeyerek altyapı sıkıntılarına son verdi. 154 Mahalle Projesi ile Alaşehir'in Çakırcaali, Çeşneli, Erenköy, Girelli ve Örencik mahallelerine 124 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattının yanında 257 bin metre kare kilit parke taşı döşenerek mahallelerin üstyapıları da yenilendi. Aynı zamanda Alaşehir'in Yeşilyurt ve Kavaklıdere Mahallelerine toplam da 165 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenerek 600 bin metre kare de kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı. Yatırım ve İnşaat, İçme Suyu ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz altyapı çalışmalarına baktığımızda ilçemizde bugüne kadar 490 kilometre hat döşeme işi gerçekleştirildi.

43 milyon TL'ye iki atıksu arıtma tesisi inşa edildi

Hizmet odaklı çalışmaları ve özellikle çevre yatırımları ile adından sıkça söz ettiren MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşın sağlığını ön planda tutarak Alaşehir ilçe merkezi ve Kavaklıdere Mahallesine 43 Milyon TL bedel ile atıksu arıtma tesisi kazandırdı. Alaşehir'e kazandırılan iki tesisin bu güne kadar toplam 1 milyon 125 bin metreküp atık su arıttığı belirtildi.

Kemaliye sağlıklı altyapıya kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan hizmetlerin yanı sıra Kemaliye Mahallesini sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. 17 milyon TL ihale bedeli ile Kemaliye Mahallesine 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 190 bin metre karelik kilit parke döşeme çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

İçme suyu depoları yenilendi

Sağlıklı içme suyu konusunda önemli adımlar atan MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesinde 60 adet içme suyu deposu ve 23 adet terfi binasını yeniledi. Yapılan yatırım ile hanelere daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı. Ayrıca Alaşehir genelinde içme suyu temini için 59 adet sondaj kuyusu açıldı.

İçme suyunun önemi noktasında çalışmalarını titizlikle yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel, Çarıktekke ve Dağarlar mahallelerine içme suyu arıtma tesisi inşa etti.

Dere ve yol geçişleri güvenli hale getirildi

MASKİ Genel Müdürlüğü özellikle kış aylarında meydana gelebilecek taşkınların önüne geçebilmek adına Alaşehir'de 18 mahalleyi kapsayan ve 21 noktada yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında 13 kilometrelik temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda dere yataklarından 6 bin 500 ton rüsubat çıkartıldı. İhtiyaç duyulan noktalarda kutu menfez ve koruge boru montajları yapılarak yol geçişleri güvenli hale getirildi.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”

Manisa'nın 17 ilçesine ayrım yapmaksızın büyük yatırımlar kazandıran ve kazandırmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlçe ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza altyapıları tamamlanmış, daha yaşanabilir yerleşim yerleri bırakmak önceliklerimiz arasında. Hizmet gitmeyen adım atılmayan hiçbir mahalle kalmayasıya kadar çalışmalarımızı gece gündüz sürdürerek projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hizmet odaklı çalışmalarımız ile her zaman vatandaşımızın yanında olarak yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.