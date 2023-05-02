Alaşehir'e 423 milyonluk yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 9 yıllık süreçte Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 423 milyon 598 bin liralık yatırımın Alaşehir'e kazandırıldığını ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği projeleri yerinde görmek ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Alaşehir'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İlçe Başkanı Alperen Altıoğlu, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir'de gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Alaşehir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün, 2009 yılında Manisa Belediye Başkanlığı görevine başladığını ve ardından da 2014 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ifade ederek, “2 dönemdir bu görevi yapma gayreti içerisindeyiz. Öncelikle hem ilçe merkezlerinde daha yaşanılabilir, insanların kendilerini daha mutlu ve huzur içerisinde hissettiği, sosyal alanların genişlemesi amacıyla her ilçeye dokunmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de Alaşehir. Ali Uçak kardeşimizle de burada bu süreçleri beraber geçirdik. O gün Belediye Başkanlığı görevini yapıp, bugün de MHP'nin ikinci sıra adayı olarak karşınızda. Alaşehir'e hizmetlerimizi geçen süre içerisinde fazlasıyla yapmaya çalıştık. Oto terminalden tutun, prestij caddelerine ve kavşağa kadar birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Alaşehir ilçemize Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 9 yıllık sürede 423 milyon 598 bin liralık yatırım yaptık. Bu kolay bir rakam değil” diye konuştu.

Büyükşehir'den kalıntısız üzüm için destek

Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Ziraat Odası Başkanlığı arasında kaliteli kalıntısız üzüm üretimi için işbirliği protokolü de imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk'ün imza altına aldığı protokole göre Alaşehir'de kalıntısız üzüm üretimi için organik tarıma uygun preparatların alımı Manisa Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek. Projenin yıllardır hayalini kurduklarını dile getiren Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, “Proje kapsamında Caberfakılı bölgesinde 1000 dekarlık alanda kalıntısız üzüm yetiştirilecek. Birçok paydaşı olan projede bir yerde tıkanmıştık. Cengiz Başkanımız yetiştir. İlaç masraflarını karşılayacaklar” ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, il genelinde üreticilere sağlanan desteklerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.