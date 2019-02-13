Alaşehir'e 500 araçlık ücretsiz otopark

Yıllardır Alaşehir'de vatandaşların sorunu haline gelen ve otopark ihtiyacının en yoğun bölgelerinden biri olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı altında 5 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen 500 araç kapasiteli Alaşehir Belediyesi Ücretsiz Otopark'ı vatandaşların hizmetine açıldı.

'Üretken belediyecilik' anlayışıyla vatandaşlara hizmet eden Alaşehir Belediyesi vatandaşların huzuru için ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak öncülüğünde, Alaşehir'in en işlek merkez meydanı olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresinde trafik yoğunluğunu azaltmak için gerçekleşen yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla Alaşehirliler trafik açısından rahat bir nefes aldı. Şehir içinde sağlanan güvenli trafik akışının ardından bu kez de Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibinin kısa süreli çalışmalarının ardından, meydanın alt kısmında 5 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen 500 araç kapasiteli Alaşehir Belediyesi Ücretsiz Otopark'ı da hizmete açıldı. Vatandaşlar artık 7/24 otoparkı ücretsiz olarak kullanabilecekler.