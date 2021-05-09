Alaşehir'e 6 bin metrekarelik peyzaj çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda başlattığı 6 bin metrekarelik peyzaj çalışması tamamlandı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince ağaçlandırma, çimlendirme uygulamaları ile Büyükşehir Belediyesi'nin kendi serasında yetiştirdiği biberiye, kaz ayağı ve Europs çiçeklerinin dikildiği peyzaj çalışmasında, köprülü kavşağın üst kısmında bulunan dönel kavşak da motiflerle süslendi.

Manisa'da yeşil alanların arttırılması noktasında büyük emek harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Alaşehir Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda da peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı köprülü kavşakta yürütülen çalışmalarla 6 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma, çimlendirme uygulamaları ile Büyükşehir Belediyesi'nin kendi serasında yetiştirdiği biberiye, kaz ayağı ve Europs çiçekleri dikildi. Ayrıca köprülü kavşağın üst kısmında bulunan dönel kavşak da motiflerle süslendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

6 bin metrekarelik peyzaj

Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Alaşehir'in en önemli noktalarından bir tanesi olan Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı'nda çalışmalarımız tamamlandı. Burada 100'den fazla dut ağacı diktik, çimlendirme yaptık. Genel toplamda da 6 bin metrekarelik peyzaj alanında çalıştık. Kavşağın merkezinde de peyzaj mimari arkadaşlarımızın hazırladığı güzel motifler yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde güzel Alaşehir'e yakışır bir peyzaj çalışması kazandırdığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.