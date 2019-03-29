Alaşehir'e kar sürprizi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Horzumalayaka Mahallesi sakinleri güne kar sürpriziyle uyandı.

Alaşehir'in kırsal Horzumalayaka Mahallesi ve çevredeki dağ mahallelerinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kar yağdı. Havaların aniden soğuması sonucu Alaşehir'e bağlı kırsal mahallelerde kar yağışı çiftçileri korkuttu. Yüksek kesimlerde 1-2 santimetreye ulaşan kar yağışı çevreyi beyaz örtüye bürüdü.

Özellikle kiraz, ceviz, kestane ağaçlarının bulunduğu bölgeyi etkileyen kar yağışı, çiftçiler tarafından ağaçların henüz açmamasının oluşabilecek zarara karşı bir şans olarak değerlendirildi.

Horzumalayaka Mahallesi Muhtarı Erol Adıgüzel, "Mahallemiz yüksek kesimlerinde 1-2 santim civarında yağan kar yağışı, ağaçların çiçek açmaması yüzünden çok etkilenmez. Ancak bugün dona dönüşürse tehlikeli olabilir. En azından şimdilik her hangi bir tehlike yok." dedi.