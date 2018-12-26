Alaşehir'e kar yağdı, kaymakam kardan adam yaptı

Alaşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Uzun yıllar sonra bu kadar şiddetli kar yağışını gören vatandaşlar kendilerini sokağa atarak yağan karın keyfini çıkarırken Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve ailesi de kontlarının bahçesinde kardan adam yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uzun yıllar sonra ilk kez yoğun bir kar yağışına tanıklık eden vatandaşlar sokaklarda kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. İlçe merkezinde yaklaşık 7 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışının yüksek kesimlerde devam ettiği öğrenildi.

Kaymakam kardan adam yaptı

Alaşehir'de yaklaşık 45 dakika şiddetli bir şekilde yağan kar, yaklaşık 7 santimetreye ulaştı. Özellikle yüksek mahallelerde yaklaşık 20 santimetreye ulaşan kar yağışının yüksek kesimlerde devam ettiği bildirildi. Şehir merkezine yağan kar yağışı ile evinin bahçesine çıkan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu ve kızı ile beraber yaklaşık 1 metre boyunda kardan adam yaptı. Kaymakam Uçgun, “Karı ilk defa görmüyoruz ama her halde çocukluğumuzu özledik. Alaşehir iklim olarak çok kar alan bir bölge değil. Bu açıdan Alaşehirliler olarak karı özlüyoruz. Bizde ailece kar özlemimizi giderdik. Şu an itibariyle kapalı yolumuz bulunmuyor.” dedi.