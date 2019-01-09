Alaşehir'e sağlıklı ve kesintisiz içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Alaşehir'de de sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için önemli yatırımlara imza attı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir'e daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için önemli yatırımlar yaptı. 2018 yılında ilçe genelinde yapılan 438 adet su analiz ve denetimi sonucu, il genelinde olduğu gibi ilçedeki içme suyu kalitesinin de ilgili kanunca gerekli standartlara uygun olduğu ortaya kondu. Alaşehir ilçesinde içme suyu kalitesi, gerek MASKİ tarafından gerekse de Halk Sağlığı Müdürlüğünce sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Açılan yeni sondaj bağlantılarının yapılmasından önce olduğu gibi, mevcut kaynaklardan alınan su numuneleri, kimyasal ve mikrobiyolojik analize tabi tutuluyor. MASKİ'nin düzenli ölçümlerinin yanı sıra, Halk Sağlığı tarafından ortak kullanım alanları olan cami, hastane ve hayrat çeşmelerinden alınan suların tam analizleri yapılarak; içerisinde arsenik, bor, bakır gibi bileşenlerin bulunup bulunmadığına bakılıyor. 2018 yılında yapılan 3 adet tam analiz sonucu ilçedeki içme suyunda arsenik, bor, mangan veya demir gibi herhangi bir ağır metal ile karşılaşılmadığı belirtildi. Bununla birlikte toplamda 438 adet mikrobiyolojik analiz ve izleme yapılırken, ilçeye inşa edilen içme suyu arıtma tesisleri ile hanelere ulaşan suyun kalitesi de yükseltiliyor. Çamlıbel Mahallesi'ndeki içme suyu arıtma tesisi çalışmalarını tamamlayan MASKİ ekipleri, Çarıktekke ve Dağarlar mahallelerindeki tesis imalatlarında da sona yaklaştı. MASKİ, Alaşehir'in içme suyu depolama koşullarını da daha yüksek standartlara kavuşturmak amacıyla, toplamda 52 adet su deposunda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Depolar, fayanslarından dış cephelerine, iç tesisatlarından izolasyonlarına kadar tamamıyla yenilendi. 24 içme suyu deposunda ise çalışmalar devam ediyor. İlçe genelindeki içme suyu depo ve tesislerinde bulunan sistemlerin de iyileştirilmesi adına önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda depolara tam otomatik klor cihazı, otomatik şamandıra sistemi ve dezenfeksiyon ünitelerinin montajları yapıldı. MASKİ, ilçedeki mevcut içme suyu kaynaklarının sayısını arttırarak yeni sondaj kuyuları açtı. 2014'ten bu yana ilçeye, toplam 1 milyon 750 bin TL maliyetle 36 adet içme suyu sondajı kazandırıldı. Yeni sondajların yanında, sondajların kesintisiz şekilde çalıştırılmasına yönelik olarak enerji sistemleri ve diğer tesisatlara da 2 milyon TL değerinde yatırım yapıldı. Bu kapsamda içme suyu depolarında bulunan dalgıç pompa, motopomp, kolon boruları ve elektrik panolarının değişimleri yapılarak, trafo ve jeneratör ihtiyaçları giderildi. MASKİ, Alaşehir genelinde yıllardan beri kullanımda olan 292 kilometrelik eski içme suyu hattını yenileyerek sağlıklı hale getirdi. Yenilenen altyapılar sayesinde vatandaşın daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu tüketmeleri sağlandı.