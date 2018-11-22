Alaşehir'e Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'si

Valilik Brifing salonunda yapılan toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan,Alaşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tarık Memiş, Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, teknik personel ve fizibilite raporu hazırlayan firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Alaşehir'deki jeotermal enerji santrallerinin ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de çevresel etkinin azaltılması açısından alternatif kullanım metotlarının geliştirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi. Bu çerçevede Alaşehir Kaymakamlığı, Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı arasındaki istişareler neticesinde, Alaşehir'de Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi. Proje ile enerji santralleri tarafından reenjekte edilmeden önce 90 derecedeki sıcak su ile kullanım suyunun ısıtılması ve sıcak suyun sera bölgesine taşınarak sera alanının ısıtılmasının hedeflendiği, bu kapsamda topraksız sera faaliyeti ile ilçenin istihdamına ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlanmasının beklendiği dile getirildi.

Toplantıda, Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması çalışmalarıyla ilgili 5 Aralık'ta Alaşehir'de toplanılması kararlaştırıldı.