Alaşehir'i üzen ölüm

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, geçmişte belediye başkan vekilliği, siyasi parti ilçe başkanlığı ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevleri bulunan 58 yıllık avukat Mustafa Yıldırım hayatını kaybetti. KOAH hastası olan Yıldırım'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Alaşehir'in tanınmış simalarından 58 yıllık avukat Mustafa Yıldırım (86), dün İzmir'deki evinde yaşama gözlerine yumdu. KOAH hastası olan 2 çocuk babası Mustafa Yıldırım için uzun yıllardır görev yaptığı Alaşehir Adliye binası önünde cenaze töreni düzenlendi. Yıldırım'ın tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, meslektaşlarından helallik alındı. Yıldırım'ın naaşı, Pazar Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alaşehir Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Mustafa Yıldırım'ın cenazesine, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Baro Başkanı Avukat Ali Arslan, meslektaşları ve sevenleri katıldı. İlçe siyasetinde önemli bir yere sahip olan Mustafa Yıldırım, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisinde ilçe başkanlığı, belediye başkan vekilliği, Alaşehirspor yöneticilikleri yaptı. Yaklaşık bir yıldır evinde KOAH tedavisi gören Yıldırım'ın vefatı ilçede üzüntüyle karşılandı.